「抗疫女神」賈永婕今（21日）出席「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴記者會」，對於金鐘主持黃子佼捲性騷擾日前貼出3段自拍影片，進行毀滅式爆料，並點名「姓賈的是妳追我耶，後來又不理」，指當年他喜歡的是蔡燦得，由於圈內賈姓女星不多，她和賈靜雯都被影射，她今無奈說：「真的不是我、時間久了也不是我，那時也沒有出道。」

賈永婕表示＃Me Too風波引發到現在，身為媽媽、女性的她對這樣的社會運動給予肯定、支持。至於黃子佼也將砲口對準好友大小S，爆姐妹倆吸毒，有關心她們？賈永婕說：「我有傳訊給她，但是因為我們也不用說太多，只說要好好處理。」

再問到NONO、炎亞綸的性騷事件，她說老實說早上在化妝的時候，訊息量大到很難消化這一切。「實在太大，新聞是一直一直通知，我必須準備這活動，很多事情要確認中，沒很仔細follow細節。」

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