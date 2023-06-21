台北地檢署偵辦im.B吸金詐騙案，查扣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的大批愛馬仕皮包，囑託法務部行政執行署台北分署拍賣變價，台北分署定於28日下午首度拍賣曾、張2人9件 愛馬仕、LV名牌包，其中最貴的是曾嫌所有的愛馬仕名牌包，市價高達100多萬元。

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

據了解，檢警查扣曾、張2人的愛馬仕等名牌包多達50多件，但因張女不滿皮包遭拍賣，向法院提起準抗告，因此台北分署為避免爭議，28日拍賣已排除張女提準抗告的物件範圍。

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

台北分署表示，為澈底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，並將不法所得發還被害人，台北分署受台北地檢署囑託，定於6月28日（星期三）下午2時30在財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室（地址：臺北市中山區松江路219號2樓），拍賣imB吸金詐騙案拍賣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的9件愛馬仕皮包、路易威登古董箱，歡迎民眾屆時到場應買。

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）

台北分署說，拍賣物共計9件，曾嫌有8件，張嫌1件，分別為愛馬仕公事包、Evelyne肩背包、手提包、Birkin手提包、CITYNEWS系列斜背包、豬鼻包各1件，與Bolide包2件及路易威登古董箱1件。其中最貴的是曾嫌的愛馬仕包，市價高達100多萬元。

im.B案行政執行署28日首拍賣主嫌及女友9件愛馬仕包、LV古董箱 。（台北分署提供）