達欣工去年合併營收171.74億元，創下史上新高紀錄，EPS3.66元。

達欣工指出，目前未交案量中，商辦大樓佔比52%、廠辦佔27%、住宅和公共工程另佔約2成。看好科技業、半導體廠仍有建廠需求，對今、明年持續接案仍樂觀。

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