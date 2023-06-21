達欣工(2535)21日召開股東會，會中承認去年財報，通過每股配發現金股利2.5元，並通過減資20%。達欣工指出，在手的現金及約當現金則達到84億元，在營運資金充足下，考量減資可提升每股盈餘及股東權益報酬率。另，在手未交工程案量達到450億元，未來3年營運無虞。