搶攻夏季國旅度假商機，遠雄遊憩休閒事業聯合旗下遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店推出今夏花東最沁涼、消暑夏令營，7月1日起至8月27日暑假期間，除了享受海洋公園現場酷冰涼爽感外，還可體驗悅來大飯店異國南洋風。

遠雄海洋公園推出「海洋冰風暴3 全面啟動」主題，打造最狂水派對，標榜「極凍整個夏天」，打造內容有有酷冰、狂風、水暴的超級消暑狂hi派對。全新升級的遠雄悅來大飯店，在全面整改完成後首次推出暑期「南洋夏豔」郵輪式度假之旅，不僅一次擁有「吃、住、玩、遊」的體驗，還有機會抽中酷航雙人來回機票，親飛一趟新加坡遊玩。

遠雄悅來大飯店在今年3月全面改裝升級，於暑期推出「南洋夏艷」主題活動，不僅「吃、住、玩、遊」可自由配，任旅客探索花蓮的星空、絕美水域風光外，更可享受南洋風味美食、體驗音樂星空BBQ及泳池畔歡樂派對，盡情沉醉在充滿濃郁的南洋度假風情。此外，凡於暑期入住的遊客，還有機會抽中價值3萬元的酷航新加坡來回雙人機票，還有入住遠雄悅來全新豪華海景房及主題客房、悅樂旅店花蓮館和台中館客房等多項好禮。

花蓮海洋公園於7/1~8/27，推出暑期限定主題活動「海洋冰風暴3 全面啟動」，是全台唯一以海盜主題沉浸式體驗園區，遊客可搭乘限定版實境的黑鬍子海盜船，體驗乘風破浪的暢快感。今年大海冰怪除了帶來最狂的大水砲及酷涼冰塊外，今年更增加大型狂風水霧，電音風格水花hi派對，每日限定二場的水派對，歡迎朋友同學一起加入夏日狂歡hi派對。除了冰霧外，海底酷涼特派員也會不定時出現在海底王國區，帶領大小朋友一起涼玩耍、暢遊各種全設施。

海洋公園從7月1日至8月31日止，推出「+1專案」優惠，只要有購票入園，不論票種/票價，都可享有隔日免費再入園優惠，遊客可以慢慢暢玩園內所有設施。海洋公園並推出「機不可失 搶得先機」優惠，只要憑今年出國的登機證(或電子機票)，就可享699元優惠。

迎接歡樂暑假，海洋公園與悠遊卡公司聯名合作推出美人魚限量版悠遊卡，閃亮美人魚躍上悠遊卡版面！憑此悠遊卡還可享入園購票優惠、園內消費優惠，7月12日起限量銷售。海洋公園並與舒跑聯名「開蓋送好禮 來點正能量! 登錄發票抽玩樂券！」暑期活動，只要購買舒跑(瓶裝或整箱購)，就有機會抽中遠雄海洋公園門票、二天一夜夜未眠住宿券或遠雄悅來大飯店住宿券，。