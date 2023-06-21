簡立忠指出，面對國際地緣政治風險，全球供應鏈重組，台商全球布局調整等國際情勢及環境的變動，證交所將持續精進各項業務及服務。

在發行市場方面，將從創新板的「創新+永續」產業聚落延伸，規劃精進調整上市公司產業類別，依據投資人重視未來成長性的角度切入，重新形塑特色產業聚落，並重啟實體國外招商及引資，加強國際合作及連結，迎戰資本市場國際盃。

在新商品開發方面，將持續推動ETN、ETF、權證商品或其他新商品，並規劃下半年推出ETF整合性資訊平台–「e添富」，包括運用視覺化分析工具彙整市場統計資訊及以量化或質化指標快速篩選ETF等功能，提供ETF相關資訊的一站式服務，傳達正確投資知識。

在維持市場秩序方面，考量我國經濟及股市表現與國際高度連結，而現今全球政經環境不確定性仍高，將持續強化市場規範及監管，提高投資者的風險意識及保護。並強化投資人教育宣導，持續於講座、研習營等實體宣導活動及網路競賽中，加入反金融詐騙主題。另在臉書粉絲專頁、投資人知識網及宅在家學習網等社群平台以活潑圖文加強宣傳，增進投資人之風險意識。

電腦應用與資訊服務方面，今年將對交易系統撮合主機升級換新及架構調整，汰舊換新非交易網路核心交換器相關設備，提升關鍵基礎設施的連線效能、穩定性及安全性。

在永續發展方面，將持續強化去年發布的永續發展行動方案，預計年底前完成研議ESG評鑑架構及指標、2025年推動ESG評鑑。在推動證券期貨業永續發展的同時，本公司也從自身做起，編纂永續報告書，並推動碳盤查與減碳行動，於今年4月起101辦公場域全面改用綠電，並著手建置太陽能儲能模組、汰換太陽能光電板及提升發電效率等節能減碳措施。

簡立忠表示，為配合2050年淨零排放的國家政策目標，並兼顧企業減碳及碳中和需求，去年已針對碳權交易平台成立專案小組，參訪日本、韓國、新加坡等交易所就相關議題交流。

證交所董事會今年5月已決議通過，將與行政院國家發展基金共同成立台灣碳權交易所，提供國內碳權交易之合法正式管道，協助推動國家及企業減碳。可望國內企業於達成碳中和目標及經濟產業發展中取得雙贏，創造減碳誘因，進而激勵低碳或綠能科技創新，創造綠色就業機會，未來並將藉由碳權交易增加國際間交流與合作，深具重要的經濟、環境和社會效益。