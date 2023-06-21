5億賴姓高中生案今（21）偵結，檢方未依殺人罪起訴夏姓父子，僅認定假結婚，夏男被依偽造文書罪嫌起訴；根據檢方的驗屍報告，法醫稱遺體「體表並無裂開」，因此現場無血液噴濺痕跡，但死者胸腹臟器破裂出血約800cc，全積在胸腹腔內，兩肺破裂塌陷造成血胸、無法呼吸，才是致命死因。

檢方表示，死者經解剖鑑定後，法醫確認死者墜落後「體表並無裂開」，因此倒臥現場並無血液噴濺痕跡，死者胸腹部臟器破裂出血約 800cc 外，血液都流在胸腔及腹腔內，屬於多重創傷，有傷及循環系統，造成兩肺破裂塌陷、血胸，肺部無法呼吸，法醫認為這是主要死因。

至於賴男手臂上有多處針孔，檢方傳訊搶救時急救團隊，追查死者左右手臂、上臂及手肘等處留有黏貼紗布，證人指稱，情況緊急時需同時輸血及打強心針，才有左右手施打針的痕跡，確定是插針醫療行為；外界也稱死者遭施打氯化鉀或磷酸鉀，檢方指出，死者在急救時，醫院出具的報告顯示體內血液鉀離子濃度為正常，因此死者生前無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀可能。

且根據夏男及死者 DNA 鑑定報告，夏男與死者的指甲內均無血跡反應，亦無對方的DNA，可判斷雙方無肢體接觸，此外死者雙手未有明顯防禦抵抗傷，頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血，舌骨、甲狀軟骨和氣管無骨折、食道無異狀，除頸圈所造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢等情，顯見死者無遭外力侵犯或壓迫勒頸。