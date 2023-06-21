民眾黨總統參選人柯文哲在其總統國政白皮書中，主張要重啟服貿。據轉述在民進黨今天中常會中,民進黨祕書長許立明報告「下令」，太陽花學運那時，支持反服貿黑箱的檯面上人物前後言行，應該要被比較及凸顯。

此外，對於中國終於台東鳳梨釋迦解禁，放行台灣銷往對岸；據轉述，許立明會中也提醒，要密切關注，鳳梨釋迦被用來以商逼政。

由於柯文哲昨反問《兩岸協議監督條例》在立院躺多久了，怒嗆民進黨據轉述，民進黨團總召柯建銘也在會中報告《兩岸協議監督條例》部分時表示，「五年來，民眾黨什麼都不提？」十年前民進黨團就有提出反服貿黑箱相關原則，歷史因素都在，「民眾黨過去五年，都不提案不處理？」

據轉述，許立明強調，十年前或許二十歲民眾可能已不知道要反服貿黑箱事件，他要求黨要針對相關資料開始整理；並下令要加強民眾過去因素反服貿黑箱從何而來，還有過去傾中的現象要被凸顯。