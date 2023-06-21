因應金融科技的日新月異，更為迎接疫後時代的使用者習慣變革，台新銀行除運用創新數位技術提供優質服務，更以客戶為本，致力於與「人」的互動，落實「溫度」服務的理念。循此理念，台新銀行藉「科技在走，行銀要有，台新就是您的神隊友」為主題，參與「旺旺中時金融評鑑大賞」的民眾網路票選，於創新類別票選勇奪第一，更獲頒「創新類別-智能理財獎」的殊榮，非常感謝主辦單位肯定。

台新銀行秉持簡單(Simple) 、真心(Sincere) 、極優(Superior) 的“3S”服務理念，以顧客角度出發，開創多項嶄新服務，如建置五大首頁、整合多元轉帳，提供線上掃碼繳稅、全新智慧信貸及理財服務等，同時思考使用者痛點，持續優化介面，建立完善多元的金融服務平台，打造金融友善專區，與政府攜手落實普惠金融願景。

台新銀行連年獲得國內外多項重要獎項，未來亦將持續聆聽客戶的聲音，推出更多元創新的數位產品服務，建構貼近民眾日常需求的生活金融生態圈。