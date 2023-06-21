俄羅斯國防部表示，他們獎勵了一名在烏克蘭的戰鬥中，擊毀德製坦克的俄羅斯士兵，他在作戰中失去了右手，但也因為作戰英勇，獲得100萬盧布(約36.6萬新台幣)，這是由私人基金會提供的獎賞。
路透社報導，這名英雄士兵名叫安德烈•克拉夫佐夫 (Andrei Kravtsov)，他重傷住院中，所以是在病床上接過獎狀。特別的是，頒獎給他的不是俄國軍方官員，而是俄國奧運選手-摔跤冠軍亞歷山大•卡列林 (Alexander Karelin)為他頒獎。
這段新聞影片提供的細節不多，不知道克拉夫佐夫何時何地摧毀坦克，也沒有說明他是的受傷是哪一場作戰。影片中，克拉夫佐夫與另一名傷患住同一間病房，在頒獎的合影時，可看到他失去了右手，而且那一位傷患也一起合照。
俄羅斯表示，在烏克蘭發動反攻以後，俄軍部隊已經摧毀了一些德國製造的豹式坦克(應為豹2坦克)，以及美國提供的M2布萊德雷步兵戰車，損毀的確切數量不明，有一說是豹2已毀損10輛左右。
俄羅斯國防部上星期表示，自特殊軍事行動以來，他們已向1萬多名表現傑出的軍人提供個人獎金，獎勵他們摧毀或奪取烏克蘭的裝備。摧毀坦克可以獲得10萬盧布(約3.6萬新台幣)，擊落或摧毀飛機可獲得30萬盧布(約10萬新台幣)。
獎金是由俄羅斯私人企業家團體設立的基金所支付的，所以不會花到俄羅斯軍方預算。路透社稱，這是俄羅斯企業對克宮表示忠誠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。