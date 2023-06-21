侯友宜批前瞻預算「不知花去哪」 陳建仁：忙選務話說太快 @ChinaTimes

針對國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前批民進黨政府的前瞻8400億預算不知道花去哪，行政院長陳建仁今(21)日受訪時表示，新北市光是捷運萬大線、三鶯線、安坑輕軌以及新店智慧園區等建設，中央陸續補助核定300多億元，「侯市長最近可能忙於選務的關係，話說得太快」，很樂意再來跟他說明。

陳建仁指出，前瞻建設現在已進入第4期，從第1期到第3期的前瞻建設計畫，我們已經做了很多重要的建設，在後續第4期的計畫當中，會來繼續擴大台灣的數位轉型以及環境永續，將台灣打造成一個堅韌的國家。

他說，侯市長可能不太清楚，舉例來說，像是新北市的捷運萬大線、三鶯線、安坑輕軌以及新店智慧園區等建設，事實上都是由中央補助，補助或已核定金額已經高達300多億元，若侯市長對於經費的編列或建設的內容還不是很了解的話，「我們很樂意來跟他說明」。

他強調，相信要將台灣打造成一個堅韌、溫暖而美麗的國家，中央與地方要一起努力，讓大家一起努力來使得台灣做得更好，前瞻建設已經有很好的效果，這也是中央與地方大家努力的成果，相信大家努力，台灣就會更美麗。