台南市安南區新吉工業區供電品質不佳，去年有高達9次無預警停電，廠商苦不堪言。經相關單位會商後，初步決議將在新吉工業區內興建變電所。但因目前土地屬市府經發局所有，未來1個月將由台電與市府進一步協商，透過以地易地或由台電分年編列經費購置土地，台電也將同步編列變電所相關設計、工程預算，待行政院同意即可馬上發包施工，希望明年能推動變電所第一期施工。

市議員郭信良質詢指出，新吉工業區是台南市近年開發的工業區，預計150間廠商進駐，採租售並行，2020年啟用迄今已有超過120家廠商進駐。台電原定在北安路四段105巷、工明南三路新建變電所，但因民眾抗爭擱置24年，導致當地經常跳電，廠商叫苦連天。

郭信良說，由於新吉工業區位於電網末端，饋線必須從南科豐華及土城等2處變電所連接，最短距離都在18公里以上，供電品質不佳，光是去年發生的11次停電事件中，就有高達9次無預警停電，希望能夠就近在工業區內興建變電所，從根本解決供電問題。

立委陳亭妃近日邀集市府經濟發展局長林榮川、台電公司副總經理陳銘樹、台南區營業處副處長廖學智、嘉南供電區營運處副處長藍宏智等人，商討如何根本解決供電問題時，也初步決議將在新吉工業區內興建變電所。

陳亭妃說，針對土地取得方式，將由台電與市府協商相關行政程序；若是以地易地，除了新吉工業區之外，還可一併在七股科技工業區、亞太工業區預先留置變電所空間，或由台電分年編列經費購置土地。

此外，台電也應同步編列變電所規畫設計、工程等預算，待行政院同意，即可馬上發包施工，目標是明年能夠進入新吉變電所第一期施工進程，及早穩定輸電。