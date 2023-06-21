周三南韓KOSPI指數收盤跌22.28點或0.86%，為2582.63點，並創近七周最大單日跌幅。總成交金額為溫和的10.21兆韓元(約79億美元)。
「由於上升的動能在美國和南韓股市受到壓抑，市場出現一些喘息」，Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，預計聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)將在國會發出鷹派言論，可能進一步打擊市場信心。
聯準會此前曾提出警告，稱年底前可能進一步升息，以遏制高通膨。
在首爾股市，多數大型股票收盤下跌。
市場領頭羊三星電子跌1.26%；SK海力士跌0.86%。
重要電池製造商LGES跌0.53%，為55.8萬韓元；三星SDI跌1%。
入口網站巨頭Naver跌4.3%；聊天App巨頭Kakao跌2.3%；稍早有報導稱，Youtube將在韓推出首個購物頻道。
樂天購物跌3.96%。
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