台北捷運為提升文湖線尖峰時段運能，即起試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名。民進黨台北市議員何孟樺批評，對於行動不便者更加不友善，恐也有安全疑慮。北捷回應，施作前已洽捷運局及工研院共同研議討論，並經靜動態測試。

何孟樺質疑，文湖線每車本來就只有4節車廂，突襲把其中2節車廂的座椅全部拆掉，對身心障礙者、長者更加不友善，解決內湖交通也只是治標不治本。紓解內科交通，北市府要做的，應該是讓東環線儘速完工、加強內科通勤公車的宣傳和品質、提升系統技術以加掛文湖線車廂。「解決內科交通，我們不該還沒學會走路就想飛。」

何孟樺指出，據統計，內科民眾不願意使用公共運輸的原因，除了場站不多、通勤不便外，最大的問題就是沒有位置可坐或過度擁擠，然而市府拆座位的舉動反而變本加厲，讓捷運舒適度大大降低。

她擔憂，捷運公司在靜態測試外，僅有進行無人運行測試，但文湖線當初設計的運量本來就比較低，若因拆除座椅突然增加載客量，煞車系統會不會有問題？恐因此發生危險。

北捷回覆，文湖線馬特拉座椅拆除，施作前已洽捷運工程局及工研院共同研議討論，符合捷運局技術條款規範，不影響電聯車車體結構及乘載安全。雖然拆除座椅，但前後端博愛座更保留由原4席增為8席，對身障長者更友善，且有座椅需求的旅客仍可多利用第1、4節車廂。

北捷表示，3部列車試辦完成空間優化改裝後，為確保改裝品質及安全，先於機廠內執行靜態測試後，進行廠區內測試軌動態測試，再在夜間主線不載客狀態下執行測試，在確保列車相關測試皆正常後，始安排上線營運載客，經實際派員上車觀察，旅客搭乘秩序良好安全無虞。

北捷補充，試辦案預計到今年底，將尊重各界意見，持續蒐集作為後續營運參考。

台北市長蔣萬安也說，窮極一切方法希望盡可能緩解內湖交通大家都很關心，目前試辦拆除文湖線馬特拉座椅，在上班時間讓民眾相較之前能夠比較快搭上捷運，先前也已加密文湖線班次，有很多民眾碰到他時都向他致謝，不用再上下班時間都擠不上車，長期則仍會積極興建捷運東環段。