巨大（9921）集團董事長杜綉珍今（21）日在股東會上表示，「巨大最谷底已經過了」，集團目前整體庫存已逐漸緩解，但預期要到明年第一季，庫存才會回復正常水位。

巨大集團執行長劉湧昌分析，雖然美國中低階自行車市況不佳，但大陸疫後自行車市況特別好；從全球市場來看，電動輔助自行車、高階公路車、高山車需求仍然暢旺。

巨大集團2022年合併營收為920.4億元，稅後純益58.4億元，每股稅後純益15.51元，今日股東會順利通過每股配息7.8元。

杜綉珍表示，由於總體經濟因素與歐美市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，但在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，巨大仍看好中長期自行車產業發展。

談到大陸內銷市場，劉湧昌樂觀地表示，疫後，大陸戶外運動蔚為流行，自行車運動人口顯著成長，帶動中高階車款強勁需求。

巨大集團今年前五月營收349億元，年減3.45%。自有品牌在主要市場的銷售表現，以捷安特中國表現最為亮麗，前五月銷售額較去年同期大幅成長超過七成；捷安特歐洲及美國，因受到中低階產品銷售趨緩影響，營收較去年同期減少。