中鋼集團旗下中聯資源公司21日召開股東常會，會中通過配發每股現金股利2.5元。中聯資董事長林宏達表示，將持續響應政府淨零目標，發揮專業核心技術，擴大循環經濟產品研發和推廣。
中聯資源21日召開的股東會中，首先通過去年財報案與盈餘分配案。其中盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元，與去年相同。
中聯資源去年合併營收113.8億元，稅後純益7.55億元，每股稅後純益3.04元。且今年5月合併營收11億2,993萬元，較去年同期增長13.08％，累計前5月合併營收52億5,631萬元，較去年同期增加9.3％。
林宏達表示，爐石粉產品市場需求與國內經濟環境息息相關，目前國內因新能源政策、國防及交通等公共工程建設陸續推動，爐石粉市場需求維持平穩。
林宏達指出，為配合政府近年擴大推動循環經濟政策及確立碳費徵收方向，整體社會環境有利於中聯資源低碳產品推廣，該公司將持續響應政府淨零目標，發揮專業核心技術，擴大循環經濟產品研發和推廣。
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