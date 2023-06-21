清大賽車工廠隊長白泓均介紹全台第1輛無人駕駛電動賽車。（王惠慧攝）

清大賽車工廠第7代學生方程式賽車「TH07」首度亮相。（王惠慧攝）

會場外也展示歷代汽油及電動賽車。（王惠慧攝）

清大賽車工廠（NTHU Racing Team）21日舉辦新車發表會，由學生研發設計的第7代學生方程式賽車「TH07」首度亮相，是全台第一輛無人駕駛的電動賽車，全車輕量化後，重量比上一代輕了40公斤，今年8月也將前往歐洲，挑戰德國和捷克的學生方程式大賽。

2015年一群熱愛賽車及工程的動機系學生創立清大賽車工廠，自行設計及研發，打造台灣第1台電動賽車、四輪驅動車，目前成員從大一生到碩二生共有70人，包括動機、電機、物理、經濟、化工、工工、工科等系，由教授林昭安、王培仁共同指導。

清大副校長戴念華、新竹市長高虹安及贊助商，21日與賽車工廠團隊一起揭開新車布幕。清大賽車工廠隊長白泓均說，第7代賽車最大亮點是整合電動車跟無人自駕車系統，團隊研發Q-Racer演算法和速度感測器，將無人駕駛系統加裝在前一代的載人電動賽車上，是高難度的挑戰，要跨越的技術難度不亞於當年從汽油賽車轉型為電動賽車。

白泓均也說，第7代賽車以第6代動力系統為基礎，改善過重和維修困難等問題。第6代賽車擁有很強的動力，但重量接近3百公斤，評審建議若能將賽車減重，未來潛力無窮。團隊也分析車上各零件的受力點並優化，減少不必要的重量，降到現在的250公斤，並在封閉式的鋁單體殼上增加維修孔，方便迅速檢測維修。

清大賽車工廠從2016年起參加在日本舉行的學生方程式賽車競賽（Formula SAE）。最初打造的是汽油車，2018年首度參加電動車組競賽，就獲得第4名的佳績，2019年的第二代電動車更奪下亞軍，團隊從此決定專攻電動車。

清大賽車工廠去年成為台灣首支參與歐洲賽事的學生隊伍，在全球最高難度的德國賽事中，與全球頂級車隊競爭，取得耐久賽第5名的佳績，並在克羅埃西亞賽事拿下總排名第5。

清大指出，今年團隊取得德國、捷克、瑞士、匈牙利、荷蘭及克羅埃西亞的學生方程式賽車參賽門票，並在賽前德國線上測驗中拿到第3，綜合考量後，決定8月挑戰捷克賽事以及德國大賽，並以全新的第7代賽車參與電動車及無人車項目。

清大賽車工廠副隊長、化工系大三覃昭雅說，團隊從去年9月開始設計、製造、試車，耗時10個月，打造全台第1輛無人駕駛的學生方程式賽車，並將於8月7至12日參與捷克賽事，緊接著14至20日參加德國賽事。

覃昭雅補充，歐洲賽事分為電車組、油車組、無人車組，清大今年將以第7代賽車參加電車及無人車組，也是台灣首支參與無人車組競賽的學生車隊。

覃昭雅說，學生方程式賽車是目前工程領域最具代表性的比賽之一，全球著名的車廠如保時捷、特斯拉等都透過比賽發掘人才，曾有清大學長因此獲得入場券，進入頂尖車廠擔任工程師。