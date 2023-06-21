藝人炎亞綸昨晚遭爆性剝削未成年男網紅耀樂，兩人交往過程中，炎亞綸在未經同意之下錄下性私密影像，數年前遭外流。影片流出後，炎亞綸丟了幾萬塊打發對方，更揚言若出來爆料，就要請黑道解決。耀樂今召開記者會時，炎亞綸突現身致歉，導致對方當場情緒崩潰。心理師直言，炎亞綸的舉動已有點超過，是對受害者的再一次傷害，讓對方面臨要不要回應、要做什麼回應的抉擇，恐致更多的創傷反應出現。

耀樂受到性剝削時，年僅16歲，尚處於青少年階段。諮商心理師公會全聯會理事、台師大人發系兼任講師羅惠群表示，青少年是發展自我認同、定位的階段，親密關係的威脅、勒索，會讓青少年沒辦法獲得安全感，產生對人的不信任，影響人格發展。此次的性剝削事件，不論是炎亞綸的年齡、名氣、財力、權利、社會地位，都比受害者高。未成年的受害者沒有力量去對抗，甚至連求助的管道都沒有，這會導致原本可以很外放、探索自己定位的青少年，變得沒有自信、萎縮、討好他人、壓抑自己的需求，出現自我認同的不完整。

羅惠群指出，親密關係是青少年重要的自我定位來源，當機制被破壞，青少年就會帶著貶低的態度看待自己，過程將非常辛苦。一些人被過去的創傷干預，日後會出現強迫性重複，一再交往到渣男，反覆受傷。然而也有一些運氣好者，日後遇到好的伴侶、同儕，也有機會重新修復自己的內在狀態。

對於炎亞綸在被爆出性剝削後，親自到記者會現場道歉，羅惠群認為此舉已「有點超過」。受害人不論是透過臉書或記者會公開創傷經歷，都是直接將自己暴露在大眾的檢視之下，能勇敢說出口，已經需要背負很大的壓力。炎亞綸現身在公開場合道歉，對受害者來說是另一次的傷害，受害者會面臨要不要回應、要做什麼回應的抉擇，甚至還有一個可能是怎麼回應都不對，這會導致更多的創傷反應出現。

羅惠群表示，遭受創傷者，內在的情緒很滿，較常見的創傷反應是情緒的崩解。這次記者會後，受害者或許會出現持續性的情緒波動，產生憂鬱、睡眠障礙、做惡夢等困擾，甚至出現自我傷害的意圖也不無可能。過去受害者透露自己曾被威脅要找黑道解決，炎亞綸的現身後，這樣的恐懼感也可能變得更嚴重。

無論是加害人或受害者，要處理MeToo問題，羅惠群認為都必須慎選場合，相信炎亞綸也會有自己的情緒，但大家必須思考，這樣的作法是否會造成更多傷害？另一方面，針對性私密影像的散播，現行的網路控管力道也不足，法務部、衛福部、數位發展部等相關單位都應攜手合作，立法院也要把法律修得更完善。

為讓家長能有所察覺、讓受害者有管道可求助，衛福部也應該站出來，將求助的管道說明清楚，讓大家知道要如何將影片下架，避免構成進一步的傷害。

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