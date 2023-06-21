台南市學甲區農會從去年開始與金酒契作高粱，今年將舉辦第一屆高粱產業文化節，7月 8、9日在本會廣場前辦理，開幕第一天提供調酒、高梁酒凍飲及高粱酒霜淇淋品嘗活動，希望讓更多消費者了解學甲新興農業。

學甲種植「台南八號」的高梁品種，具有出酒率高，耐旱、抗病蟲害等優良品系，而且可適應台灣本島的氣候，有節水、耐旱、省工、抗淹、少農藥肥料等優點，農會與金門酒廠洽談契作，契作價格每公斤21元，農民不用煩惱通路去處，吸引麻豆、將軍、佳里等外地的農民來合作。

學甲區農會總幹事李曉軍表示，透過契作高粱，連結台南學甲與金門，由原料到產品，異業的衝擊結合，創新合作模式，展現高粱本土韌性，再藉由金酒的淬鍊，走出一條新思路，活絡學甲產業文化。

李曉軍說，7月 8、9日的高粱產業文化節，現場可體驗手作披薩、高粱文創手作，還能遊覽高粱田，首日開幕有提供調酒、高梁酒凍飲免費品嘗，以及消費單筆滿500元送高粱酒霜淇淋等趣味活動。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！