國內大學教授薪資偏低，無法與國際競爭，因此教育部從2018年起推出彈性薪資計畫，給優秀人才加碼薪資。不過，因應物價上漲，教育部研議擴大補助大專校院優秀人才彈薪方案，並增加兩類人士納入補助對象，以增加人才的留任，最快明年實施

教育部從2018年起推動彈薪方案，各大學對優秀人才訂有彈薪支給規定，教育部再加碼補助，110學年計投入2億元，補助1076人，約占總體獲得彈性薪資教師的1／10。

教育部今天在台中靜宜大學舉辦「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」，高教司長朱俊彰表示，國內大學教師薪資與其他先進國家差距很大，但如果單獨將這個行業拉出來調高薪資，很困難，因此透過擴大彈性薪資的方式來處理。

教育部目前的彈薪方案，已升等教授或研究員超過5年，每年彈性薪資若超過36萬元，超過部分由教育部支應5成；已升等教授或研究員5年以下，每年彈性薪資超過24萬元者，超過部分教育部支應5成。

教育部將推動的擴大彈性薪資方案是，已升等教授或研究員超過5年者，提高補助額度，全年彈薪介於36萬元至120萬元者，學校自籌36萬元，其餘由教育部補助；全年彈薪超過120萬元者，學校除自籌36萬元外，另就超過120萬元以上的金額自籌50％，其餘由教育部補助。

至於已升等教授或研究員5年以下或副教授或副研究員以下的教師或研究人員者，全年彈薪介於24萬元至84萬元者，學校自籌24萬元，其餘由教育部補助。全年彈薪超過84萬元者，學校除自籌24萬元外，另就超過84萬元以上之全額自籌50％，其餘由教育部補助。

朱俊彰表示，為擴大獲益人數，擴大彈薪方案擬增加協助政府重大計畫推動經部會認定者、具協助我國大學校院國際化合作與產學合作者等兩類別，以促進國家重要科研項目與產業技術研發的創新發展，並增加優秀人才的留任。