韓劇《偶然遇見的你》由金東旭、秦基周主演，劇情描述對於原生家庭都有所不滿、缺憾的男女主角，意外「撞上」且穿越回到1987年，在試圖阻止神秘連環殺人案的同時，偶然發現自家長輩、父母的秘密，進而修復自己人生幸福的故事。本週二（20日）在韓國播畢，讓觀眾猜了14集的兇手終於現身、落網，男女主角也順利挽回遺憾重返現代。

其中最令觀眾驚喜的是，男團「B1A4」隊長振永意外現身，飾演整部劇最關鍵之人物－金東旭來自未來的兒子，也讓最後一集的收視率衝上全國5.7％、首都圈6.2％（韓國尼爾森）創下自身新高完美收官。該劇在台灣的表現也同樣亮眼，自5月開播至今在friDay影音保持不分類觀看霸榜冠軍的紀錄，台灣粉絲紛紛被劇情的不斷反轉和溫馨橋段所吸引、感動落淚。

男女主角也在今（21日）發表劇終感言，金東旭透過經紀公司表示，這次和角色一起進行的時空旅行很愉快，雖然有時很累但安全抵達終點了，感謝導演、工作人員和所有演員為該劇做出的努力，也謝謝一直收看該劇、喜愛角色的觀眾們。

秦基周則感性地說，透過角色再次感受到「珍貴的事物就在身邊」這句話是如此得來不易，並自爆本想在社群網站上提前提示會在第幾集揭曉犯人，最後還是忍住了，至於和金東旭的合作感想，她說：「前輩特有的從容能量給了我很多幫助」、「希望隨著歲月流逝我也能成爲像他一樣堅實的存在」。

《偶然遇見的你》全16集可至friDay影音收看，另一部由木村拓哉主演日劇《風間公親 - 教場0 -》全11集也可至friDay影音收看。