Elly De La Cruz is “fast af boiiii” pic.twitter.com/c85HXhtCEM — CapWize (@CapWize) June 20, 2023

辛辛那提紅人寫下2012年以來球隊首見的10連勝，以8比6擊退洛磯。紅人超過1個星期不知輸球滋味，期間橫掃了美聯的皇家與太空人，成功篡位坐上國聯中區龍頭（領先釀酒人0.5場勝差）。農場頭號新秀迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）繳出3安猛打賞，賽後透過翻譯表示：「我們感覺飄浮在半空中。」

迪拉克魯茲的飛毛腿令對手十分頭疼，先前對戰太空人他打成一壘方向內野彈跳球，一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）撿了球回來踩壘。沒想到迪拉克魯茲決定滑壘，阿布瑞尤也趕緊滑向一壘，但還是被迪拉克魯茲安全上壘！

對戰洛磯的系列賽，迪拉克魯茲也在一次打擊敲成三壘方向內滾，三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的傳球臂力稍差，急著傳球沒有傳好，球經過彈跳才到一壘，迪拉克魯茲連滑壘都不用就輕鬆過關。

Elly De La Cruz is now causing other teams to forget how to play baseball pic.twitter.com/DTbZLgSeBe — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 21, 2023

21日的比賽又是迪拉克魯茲的表演，這次是洛磯投手蘭伯特（Peter Lambert）撿球傳一壘失誤，還被迪拉克魯茲跑上二壘。紅人弗里多（TJ Friedl）第2局轟出3分彈，迪拉克魯茲第3局追擊陽春炮之後一路領先。洛磯阿法洛（Jorge Alfaro）8局上回敬3分彈，紅人仍是有驚無險拿下10連勝。弗里多5打數4安打3打點，他賽後表示，紅人每個球員都展現相同的鬥志，每晚都可以期待大家輪流貢獻球隊。