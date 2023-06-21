北市警連抄2家色情護膚店 員警突襲怒斥：手不要再動了

台北市政府警察局中山分局日前執行淨城專案，掌握情資，民生東路與吉林路有2處按摩養生館，疑似掛羊頭賣狗肉，從事非法色情性交易。警方立即組成專案小組蒐證，上周連續2天持搜索票查緝，共查獲2名櫃檯人員、3名消費的男顧客、3名女按摩師及1名逾期移工等9人，並當場查扣不法所得及相關證物，全案依法送辦。

警方探查蒐證得知，店家係以網路社群官方帳號，刊登女按摩師照片及個人資訊介紹，女按摩師也在服務過程中，挑逗暗示客人加價按摩可提「特殊」服務，警方依據事證向台北地院聲請搜索票獲准，上周連續2天執行搜索。

員警當場查獲男顧客與女按摩師從事全套與半套性服務的違法性交易行為，喝令現場人員：「手不要再動了！」並查扣保險套、精油、色情營業所得共新台幣12萬餘元、監視器設備及帳冊等證物，另查獲１名逾期越南籍移工。

全案除依社會秩序維護法裁罰3對男女從事性交易者外，將逾期移工依入出國及移民法移送移民署專勤隊偵辦，另涉嫌經營色情按摩的高姓及廖姓櫃檯人員，則依妨害風化罪嫌移送偵辦。