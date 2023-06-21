法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

法務部結合君達事業集團特別規劃「與愛同行」家庭支持與關懷活動方案，提供弱勢學生家屬三節面對面懇親、親子日、畢業典禮、出校日等往返矯正學校的交通費、住宿費補助，讓孩子的家人能在特殊的節慶及重要日子，與學生近距離的互動，讓孩子感受到家庭的溫暖與愛，更希望孩子與家人能修復彼此間情感的連結。

法務部敦品中學校長郭宗裕說，預估「與愛同行」方案第一期可幫助全國少年矯正學校約100多戶弱勢學生家庭，目前方案已經從母親節開始實施，並已近30多戶申辦中，讓弱勢家庭的親屬能在無經濟後顧之憂的情況下前往學校關心孩子，享受片刻家庭溫情時光。

郭宗裕說，自從法務部及矯正署鼎力支持將「少年輔育院」改制為「矯正學校」後，學校增加更多專業人力，尤其編制社工師更主動發掘弱勢家庭，依學生家庭需求轉介相關單位。同時瞭解到許多家長大多是因為工作、經濟或家庭照護等因素而無法親自到校探望孩子，而「與愛同行」方案能減輕路程旅費的負擔，加強弱勢學生家屬參與學生在校生活的動力。

法務部表示，敦品中學6月16日舉辦「與愛同行」學生家庭日公益關懷活動，邀請法務部長蔡清祥、矯正署署長周輝煌與君達育樂事業公司董事長尹純綢，親至學校關懷弱勢學生及家屬，並致贈家屬關懷慰問金；讓學生及家屬可以感受到社會各界的關心與照顧，讓孩子在充滿愛的環境成長，建立家庭更強大的支持力量，共同擁有正向及美好的未來。

此外，法務部正籌劃與台灣世界展望會合作推廣「籃海計畫」，結合運動與生命教育，將由敦品中學率先成立籃球隊，引進專業客座教練資源，提升球技及學習團隊合作精神，和外界球隊比賽，從中獲得榮耀與成就感，以運動翻轉教育並健全人格發展。