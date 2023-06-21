威廉王子1982年出生當天的畫面

41年前的6月21日，威廉王子呱呱墜地，英王查爾斯三世告訴朋友，當時他坐在黛妃床邊，滿心喜悅，這種驚人經驗對他的意義遠超過他所能想像。

據《新聞周刊》（Newsweek）21日報導，查爾斯在給朋友的信中，表達了初為人父的切身感受，而這些信都收錄在1994年出版的《威爾斯親王傳》（The Prince of Wales: A Biography）中。

查爾斯1982年在致休和愛蜜莉‧范‧卡特森夫婦（Hugh and Emilie van Cutsem）的信中寫道，「就在午夜前不久回到這兒——滿心歡喜，但也精疲力竭。我無法告訴你我有多興奮和自豪。」此外，他還寫道，「他看來實在出奇地討人喜歡，而且就像我一樣，有香腸指。」

威廉王子6個月大的畫面

威廉6月21日過41歲生日將從事街友慈善活動

眾所周知，查爾斯因為手指腫脹，不只一次自我解嘲，說自己有香腸指。2012年他訪問澳洲時，就曾這樣提起自己的手指。而威廉在2018年11月老爸過70大壽時，也開玩笑說，希望他能不用「香腸指」再寫信，好空出時間多探望孫子女。