「我已經10年沒看電視了，現在有新的電視可以看，終於能知道外面發生的事情了。」83歲的彭奶奶是住在苗栗三義的獨居長輩，也是大千慈善事業基金會緊急救援通報系統服務的個案，10年前因電視遭雷擊故障，自此對外界社會資訊有很大的落差，所以希望能將壞掉的電視修好。大千慈善事業基金會徐千剛董事長知道此事後，特在端午節前夕購買新電視贈與彭奶奶，並協助安裝完成，一圓彭奶奶的心願。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，彭奶奶在去年有多次跌倒的狀況，導致下肢行動不便，因此鮮少外出，加上電視故障、長年未曾看電視，對於現今時事完全不了解，連這兩年疫情變化及政策宣導，都是靠護理師定期訪視予以解說，才得以知曉

大千基金會團隊帶著生活補給品和三義鄉林瑞櫻村長(右二)共同探視彭奶奶。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

近日，彭奶奶希望能修繕壞掉的電視，除了能重新與社會連結之外，也可以讓獨居的她有個陪伴的感覺。在徐千剛幫忙下，基金會同仁協助購買新電視並連絡廠商到府安裝，同時他也親自帶著生活補給品到家中探視。當彭奶奶按下遙控器開關打開電視時，高興地握著徐千剛董事長的手直呼謝謝，並表示冷清的家終於有熱鬧的氣氛了！

吳明昌表示，大千慈善事業基金會承辦獨居老人緊急救援通報系統服務迄今已超過20年，除了提供緊急救援服務之外，也會定期安排護理師及社工進行居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求，提供各項關懷服務，希望能夠幫助長者得到妥適的照顧與協助，實現在地老化的願望。