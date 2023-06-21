桃園航空城徵收爭議再起，交通部民航局公告27日將辦理田寮過田聚落、光明社區、崁下地區、東隆凱悅及君品社區等4處住宅區納入區段徵收公開展覽前座談會，支持與反對2派人馬今赴政院陳情。桃園市地政局表示，4處社區皆在民航局辦理機場園區範圍內，市府會參與協助，後續民航局聽取地方意見後定奪。

航空城計畫2021年11月發布實施都市計畫後，機場園區範圍內仍有部分剔除區民眾表達欲納入區段徵收的需求，為瞭解民眾實際意願，民航局將於27日上午在桃園航空城聯合服務中心辦理「變更桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫第一階段（配合田寮過田聚落、光明社區、崁下地區、東隆凱悅及君品社區等4處第一種住宅區納入區段徵收範圍）」公開展覽前座談會，以利後續都市計畫變更及納入區段徵收作業。

拒絕徵收的居民與台灣人權促進會今赴行政院陳情表示，4處早已被剔除徵收的社區，民航局又再啟徵收計畫，喊話行政院副院長鄭文燦應要求民航局停止再啟擴大徵收的都市計畫變更，也呼籲民航局別濫用民眾參與機制，讓反徵收民眾又陷入家園恐被徵收的惡夢。

不過，支持徵收的居民也坦言，海口里內光明、東隆凱悅社區、過田等3個聚落，約240多戶、近7百名鄉親，被畫為住一保留區，這些居民未來恐住在毫無生活機能，且有高分貝飛機噪音的第三跑道附近，將淪為邊緣化的次等公民，拒當原地保留戶，訴求納入區徵範圍。

桃園市地政局表示，這4處社區都位於民航局辦理的機場園區範圍內，民航局辦理座談會將蒐集並瞭解居民意見，過去核定徵收範圍時，都是針對整體開發區、第三跑道、自貿港區、產專區等的公益與必要性進行評估。

根據內政部都市計畫委員會第982次會議決議第六點，若有意願納入區段徵收範圍，須將該筆土地的「全部土地」所有權人同意證明文件，提送民航局評估，代表欲申請納入區徵的社區，須「所有」土地所有權人皆同意才可納入。

地政局也說，現部分住戶要求納入區徵範圍內，部分住戶則反對徵收，最終結果仍須待民航局座談會蒐集民眾意見後才能定奪，市府會給予相關協助，若有需要就區段徵收相關程序說明部分，地政局也會協助。