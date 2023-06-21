張鈞甯演戲曾遭男演員伸鹹豬手，她今也回應性騷相關議題。（公視提供）

黃子佼遭踢爆性騷擾後，爆走、自殘，妻子孟耿如一路陪伴，堅強得令人心疼。但黃子佼一出事，孟耿如的戲劇演出也受到影響，她先前是戲劇《省省吧，我家富貴發》的主演，這也是她產後復出第一部接演的戲劇，製作人湯昇榮今（21日）出席公視國際犯罪醫療劇《化外之醫》角色發布會提到，孟耿如昨（20日）晚就已透過經紀人聯絡他主動辭演，很遺憾地說：「看她在那邊講我都哭了，很不捨，但尊重她所有的決定，希望她先好好把自己照顧好。」

《省省吧，我家富貴發》24號即將開拍，湯榮昇說現在一直再找其他合適的演員，「現在也很緊張，就先不要拍她的角色，她之前也有做一些功課了，但就讓她先休息。」至於被影射「趁（乘）機性交」的黃健瑋，湯榮昇說已經有一陣子沒聯絡了，「我跟他很要好，當然會互相問候一下，安慰一下。」至於炎亞綸，他說不認識，之前一直要合作但沒有機會合作。

張鈞甯先前拍戲時曾有被男演員伸鹹豬手經驗，她今天說不只演藝圈，是每個行業都會遇到這種狀況，「要呼籲身體自主權的保護，找尋正常管道協助面對。 」

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