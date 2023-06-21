交通部長王國材今前往鶯歌、樹林火車站視察「TPASS行政院通勤月票」上線前準備狀況，並查看7月1日上市的社福卡相關設備，指示對旅客購買方案窗口、進出站專用通道路線做好分流引導，並在上線前完成壓力測試，加強員工教育訓練。台鐵局也表示，目前對通勤月票的各項準備進度均已超前。

王國材今與台鐵局副局長馮輝昇、運務處處長劉雙火及台北運務段段長林維澤前往鶯歌火車站視察TPASS行政院基北北桃都會通整備情形，並了解客運業者對「都會通」宣傳整備狀況，隨後前往樹林火車站，視察相關設備。

王國材表示，為促進銀髮族及身心障礙者使用大眾運輸工具，台鐵局亦7月1日起開辦三大生活圈內發行的敬老、愛心卡使用點數乘車，第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市可使用，民眾乘車區間只要在該縣市轄區內起站或迄站均可適用（南投縣不限境內使用）。

王國材說，每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款，民眾若持用社福卡，須經各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，若未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

另外，其他使用方式比照電子票證乘車營運規定，社福卡可搭乘區間(快)車、莒光號、PP推拉式自強號，惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

立委蘇巧慧今陪同視察時也為地方發聲，由於鶯歌和樹林火車站都是台鐵全年度旅客運量前20名的車站，通勤流量龐大，她希望交通部和台鐵局針對旅客購買方案窗口與進出站專用通道動線，做好分流引導措施，並在上線前完成壓力測試。

因應新北市府年底在鶯歌舉辦的新一代設計展，蘇巧慧也建議新北市府與台鐵局密切合作討論，若需台鐵局配合調整班次，應事先提出應變計畫，紓解屆時觀光人潮，蘇巧慧更當場向王國材爭取鶯歌火車站月台增設外掛電扶梯能在8月底試營運，先進行壓力測試，待9月正式完工。