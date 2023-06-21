中美矽晶2022年合併營收達818.7億元，年增18.9%，稅後每股盈餘14.87元，年增3.25元，均為歷史新高。中美矽晶2023年5月單月合併營收為66.9億元，月增3.88%；全年累計合併營收達340.3億元，年增7.07%。

關於太陽能產業展望，受政策推動、高漲的石化燃料價格和對於能源安全的追求，再生能源發展強勁，在全球各主要市場都將持續成長，研調機構預估2023年全球太陽能新增裝置量將達385 GW ~ 450GW、創下歷史新高。有鑑於此，中美矽晶密切掌握市場趨勢及產業脈動，即時調整經營策略。台灣地狹人稠，高效率的太陽能產品對於有效利用有限的土地和資源非常重要。中美矽晶戮力研發，預計在明年初推出高效率N Topcon產品。N Topcon擁有低衰減率、低溫度係數等優勢，以及25%的高轉換效率有助於提升太陽能發電系統的競爭力，大尺寸的M10 N Topcon將是中美矽晶新一代指標產品。

中美矽晶以潔淨能源和半導體作為事業兩大主軸。在潔淨能源方面，為滿足國際供應鏈及倡議組織的減碳需求，以及各國制定的綠色政策及氣候目標，中美矽晶透過多元化佈局，提供全面性的能源應用與服務，除了在太陽能產業鏈垂直整合，亦延伸事業觸角至光電案場並從事維運管理，更透過轉投資盛達電業及聯齊科技以深化合作，盛達電業在光電及儲能領域表現優異，同時積極布建海陸域運具電動化；聯齊科技專注發展智慧電網及能源物聯網。藉由與潔淨能源的業者建立策略同盟，中美矽晶得以進一步跨足於儲能、微小電網整合廠及運具電動化。除此之外，中美矽晶更積極拓展風電、水力等多樣化潔淨能源、跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖，從能源的提供者(Energy Provider) 延伸至能源解決方案的提供者(Energy Solution Provider)，深化綠能產業布局。

在半導體方面，除了營運穩健的子公司環球晶圓之外，中美矽晶子公司宏捷科為砷化鎵代工大廠，受惠急單挹注，宏捷科5月營收月增66.1%，達1.97億元；台特化5月營收月增59.8%，達4,219萬元，營運暢旺。中美矽晶亦投資全球車用整流二極體龍頭朋程，朋程5月單月合併營收為4.07億元，月增21.9%，為歷年同期新高；朋程全年累計合併營收達18.7億元，年增17.3%。朋程日前進一步取得茂矽三席董事,以深化合作，期望透過整合加速開發電動車市場。加上專注於研發化合物功率半導體的碇基、安傑特與美商Transphorm，中美矽晶在半導體產業各關鍵環節布局，建構具互補綜效的上下游策略聯盟，在電動車、5G、衛星通訊、特殊化學氣體等應用領域鞏固戰略位置，拓展事業版圖。