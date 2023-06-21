中國信託商業銀行致力於提供創新金融服務，以滿足客戶多元需求， 然而隨著數位轉型的深化，資安威脅也持續帶來挑戰。面對日益嚴峻的資安威脅， 本行建立一系列的資安防護機制及防詐措施，以期提供兼具便利及安全的數位金融服務體驗。
為了有效應對層出不窮的新型態攻擊， 本行不僅持續深化資安治理、強化情資聯防、厚植資安能量外， 近年更導入多項創新資安防護技術， 例如運用人工智慧及大數據的威脅偵測系統， 建立主動防禦能力； 在金融防詐方面，本行亦不遺餘力，除全數位通路防詐宣導外，更與警政署攜手佈建防詐安全網，建立警民聯防機制，共同守護民眾資產。
本次獲得資訊安全獎的殊榮，不但是對中國信託莫大的肯定，亦鼓勵本行持續精進資安管理及防詐作為，戮力打造健全金融生態圈，不負客戶重託。
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