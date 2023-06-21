民進黨立法委員參選人賴坤成今天率領多位民代一展團結決心，而日前表態「不排除參選」的現任立委劉櫂豪並未出席這場記者會。（蔡旻妤攝）

民進黨恐分裂，民進黨立法委員參選人賴坤成今天率領多位民代一展團結決心，而日前表態「不排除參選」的現任立委劉櫂豪並未出席。賴向劉隔空喊話，要好好坐下來談一談，地方黨部呼籲中央提供劉櫂豪「適當輔選位置」。劉事後受訪強調，他的未來由鄉親來決定，目前積極朝參選方向前進。

賴坤成團隊宣示團結決心，喊話中央提供輔選位置，劉櫂豪不領情。

賴坤成4月中黨內初選勝出，並在5月10日中央黨部中執會與其他51位區域立委候選人通過提名。劉櫂豪團隊則因持續受到支持者勸進，因此劉日前聲明未來不排除參選，讓黨內支持者混亂。賴坤成今天與民進黨縣議員黃治維及市民代表王泰捷、蔡政家、陳金溪及無黨籍縣議員林參天舉辦「團結信賴，台東要贏」記者會，宣示團結決心。

今日特別請假出席的行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及縣議員黃治維到場也支持，他們都肯定劉櫂豪是優秀人才，過去的努力大家有目共睹，如今初選結束，候選人已經到位，呼籲中央能為劉櫂豪安排適當輔選位置，讓大家攜手為台東打拚。

劉櫂豪因上午受邀參與家庭照顧者關懷協會行程，加上並未收到邀約，因此未出席該記者會，團隊也強調劉櫂豪不會脫黨參選。劉櫂豪事後受訪時表示，目前積極朝參選的方向前進，時機成熟的時候會把決定跟所有鄉親說明。