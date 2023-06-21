藝人炎亞綸遭「抖音男神」耀樂指控硬上、偷拍性愛片，國際青年商會中華民國總會今日發布聲明，即刻撤銷炎亞綸第60屆中華民國十大傑出青年之當選資格。

青商會聲明表示，中華民國十大傑出青年選拔，由國際青年商會中華民國總會主辦，歷經60年來持續舉辦，秉持公平、公正原則，依據候選人投件時所提交的資料，以及採訪對談的內容，來進行初審、複審及決審三階段評審工作，為國舉才遴選出優秀的社會青年。

吳庚霖(炎亞綸)先生為第60屆中華民國十大傑出青年當選人，於昨日(2023/6/20)發生之風波事件，其行為明顯違反十大傑出青年應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，已不符合中華民國十大傑出青年之當選標準。

國際青年商會中華民國總會聲明書。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國際青年商會中華民國總會作為選拔活動主辦方，謹以此文聲明，即刻撤銷吳庚霖先生第60屆中華民國十大傑出青年之當選資格。

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