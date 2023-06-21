「抖音男神」耀樂昨(20日)發文指控男星炎亞綸與他強制發生性關係，且期間偷拍的影片還不慎外流，今(21日)更是召開記者會，一一說明事件的來龍去脈。誰料，炎亞綸也直接出現在現場，並對耀樂鞠躬致歉，現場一片譁然，網紅陳沂也對此發聲，痛批：「是最殘忍的二度傷害。」

炎亞綸遭耀樂指控硬上他並且在未獲得同意的情況下偷拍性愛影片，消息曝光後在社群上引發喧然大波，耀樂也於今日召開記者會，解釋相關細節。不過，在記者會開始沒多久，炎亞綸也突然現身，在鏡頭前向耀樂鞠躬道歉，「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，接著再次鞠躬離開現場，而耀樂也情緒激動，到休息室整理情緒後才再度出面繼續說明。

對於炎亞綸的行為，讓陳沂忍不住在社群上發文，表示：「炎亞綸加害人跑到受害人的記者會鞠躬道歉是哪招？」認為此舉有試圖操縱輿論的嫌疑，「對於聲量遠遠不如他弱勢的一方，讓對方被輿論霸凌，無疑是最殘忍的二度傷害。」此外，陳沂在文中也喊話炎亞綸，指出：「拍攝跟未成年的親密影片就是犯罪，無論對方是否同意，真心要道歉就去跟檢察官自首接受法律制裁吧！」

貼文PO出後，在社群上引發熱議，截至目前已有逾千名網友留言分享，不少人在其中寫下自己的觀點，「連好好說話權利都被剝奪」、「他根本就是在對被害人施壓，要道歉早就道歉，還跑到別人的記者會」、「一點都看不出來誠意在哪！」

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