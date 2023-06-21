端午節連假即將登場，宣告夏季即將來臨的節日，各地紛紛推出關於端午節的趣味活動，墾丁福華當然也要來應景一下。墾丁福華渡假飯店將於6月22日至6月25日推出「墾丁福華慶端午」節慶活動。

活動邀請所有房客一同腦力激盪挑戰猜謎，看看誰是智多星；另外還有趣味投壺的遊戲，象徵投粽救屈原的傳說故事，藉此特別活動要帶小朋友了解中華民俗，寓教於樂的節慶活動，就是要和房客歡度端午佳節。

且即日起，該飯店推出親子旅行專案，只要兩人成行入住墾丁福華渡假飯店，每房可招待1至2名兒童入住含早餐，憑專案訂房還可享加購高鐵票優惠，專案優惠每日限量。墾丁福華渡假飯店客房向來以坪數寬敞深獲消費者青睞，戶外泳池、健身房、鹿園等飯店娛樂設施以及精心設計的特別活動，滿足所有房客的休閒育樂需求；而麗香苑跨國界的美食料理，道道收服饕客的味蕾。

此外，墾丁福華水世界也連開四天，要讓遊客暢快飆水。墾丁福華表示，房客憑房卡可享半價優惠，四人成行更可享一人免費入園！恆春半島唯一室內水上樂園，不僅能讓游客無懼炙熱豔陽、更不擔心夏季多雨的天氣變化，園區多樣設施令人一項接著一項，男女老少皆欲罷不能，滿足所有年齡層的喜好。「人造海」能感受漸進式升級海浪，享受飄蕩的愜意與悠閒；還有老少咸宜的「夢幻滑水道」，四條不同高度及長度的水道，體驗滑水的極速快感，另外還有兒童池、養生水療池、漂漂河等逾十項設施，讓遊客玩的暢快又沁涼，洽詢專線（08）886-2241。