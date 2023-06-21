公平會表示，華新麗華公司透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與標的公司均產銷「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係；又「不銹鋼鋼胚」為生產「不銹鋼直棒」之主要原料，雙方亦具有潛在垂直供應關係。由於標的公司主要經營歐洲市場，2022年並未銷售產品至我國，市占率為0。

公平會認為，雙方結合完成後，華新麗華既有之「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受結合影響，於我國仍須面臨其他國內、外業者之競爭；結合對我國「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

公平會審議後認為，華新麗華公司得透過本結合拓展歐洲市場，經營北歐及波羅的海地區之客戶，因對國內尚無限制競爭之疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。