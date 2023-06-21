基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案遭到聲押，由於張是民進黨基隆選區提名立委參選人，黨內人士表示，若張確定違法，可望比照桃園市議員楊家俍模式，最慢下週二退選；據轉述，民進黨祕書長許立明中常會中表示，民進黨會循相關程序處理，避免對黨造成不可控制的傷害。民進黨希望在7月16日全代會前處裡完區域立委提名的目標不變。

據轉述，許立明說，張秉鈞從昨天搜索到聲押，民進黨會密切關注謹慎處理，會循相關程序處理，交由大選提名小組討論。

黨內人士指出，之前楊家俍雖民調過關，將代表民進黨參選立委，不料週二提名策略小組開會建議提名、中執會通過提名前夕，被爆出網路發文援交案，隨即宣布退選。

黨內人士說，民進黨選舉提名策略小組將在下周二開會，張秉鈞一旦確定涉案，可能也會尋求楊家俍模式。

民進黨發言人張志豪強調，大選提名策略小組將針對後續情況進行充分討論。