台灣第一位舞蹈博士劉鳳學上月17日辭世，享壽98歲。文化部李靜慧政務次長21日赴台師大紀念會代表頒發總統褒揚令，表彰劉鳳學對台灣舞蹈藝術發展的貢獻及在教育上的卓越成就。

劉鳳學為台灣師範大學體育與運動科學系名譽教授，21日的「師大大師 劉鳳學百年身影」活動。文化部政務次長李靜慧、教育部政務次長劉孟奇、台師大校長吳正己以及諸多藝文界、教育界貴賓都蒞臨現場。

吳正己表示，劉鳳學自1955年起於台師大服務了31年，初期創作的30多部作品都在台師大進行首演，並培育出許多台師大出身的舞者，讓台師大成為台灣舞蹈發展的搖籃。

文化部政務次長李靜慧表示，劉鳳學教授深刻烙印在台灣藝術史軌道上的舞跡，是藝術文化推展的重要基礎，其挑起先驅重擔，畢生奉獻於台灣舞蹈藝術的推廣與發揚，為台灣舞蹈界踏出一條堅實的路徑。教育部政務次長劉孟奇也代表追頒教育專業獎章，以表揚劉鳳學教授對教育的貢獻及其典範與精神，並由財團法人新古典表演藝術基金會董事長張惠純代表受獎。

劉孟奇表示，劉鳳學為跨領域的舞蹈家，為中國舞蹈開創一條嶄新的路，同時將舞蹈教育向下扎根，提出「國民中小學舞蹈實驗班」實施建議案，為今日台灣高中以下藝術才能班的起源，對於台灣舞蹈教育人才養成，孕育出無數英才，有重大貢獻。

台師大體育與運動科學系名譽教授許義雄表示，劉鳳學曾說：「舞蹈是個人身體與民族文化的融合，也是人類智慧的展現。舞蹈傳承除了動作表達外，也要能說出、做出、並寫出文本，才能保留人類重要的文化資產。」她於1978年出版原住民相關舞蹈文獻，並建立財團法人台灣原民文化志業基金會，為保留台灣原住民族舞蹈文化盡心盡力。