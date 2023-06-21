導演林柏瑜（左）指導吳奕蓉演戲。（雄影提供）

高雄拍短片《泳夜》本月於高雄殺青，由新銳導演林柏瑜執導，聚集以《大桔大利闔家平安》榮獲金鐘視后的吳奕蓉，新秀演員戴雅芝，共譜一段關於失去與和解的生命故事，以及悲喜交織的母女情，將於2023高雄電影節世界首映。

導演林柏瑜擅長透過鏡頭，去探究、排解、昇華生命中難以忽視的創傷。 2020年電影短片《少年阿堯》即嶄露頭角，呈現一名目睹父親死亡卻無力挽回的見證者，入圍高雄電影節國際短片競賽；隔年高雄拍獎助作品《看海 》則極力刻畫著背負重擔者那份赴死的決心，入圍金馬獎最佳劇情短片，並一舉挺入國際，入圍第25屆布魯塞爾電影節。

延續前作的情感連結，《泳夜》關注生者對亡者的綿長思念。故事靈感源於林柏瑜生命經歷，一場與離世20年父親相聚的夢境讓他體悟到生死間緊密的關聯，深入研究探訪後，林柏瑜發現有許多人和他一樣，在親人離世後，難以從過往時光或是沒能及時救助的愧疚及傷痛中走出來，因此希望藉由《泳夜》，探索夢境的可能、電影的邊界，成為人們抒發情緒的出口，讓生者與死者再次重逢，帶來對話、和解與療癒的可能。

吳奕蓉在片中飾演一名因失去女兒而難以走出傷痛的母親，她分享首次演出短片歷程，認為這個⾓⾊在短篇幅中承載了巨⼤悲傷、歉疚與疑惑，無處安放的情緒時常在夢境和現實間徘徊，這樣充滿情緒張力的角色非常吸引她，與飾演女兒的戴雅芝在海裡、浴缸的對手戲，對她來說極具挑戰，因為在水裡身體狀況不定的情況下，情緒堆疊相對不易，為確保每次演出都像是第⼀次爆發，2人都做足功課。

熱愛戶外運動的戴雅芝，13歲的年紀已展露青少女成熟中帶有靈氣的神韻，林柏瑜形容她冷靜沉著的眼神中閃爍著光芒，讓人有種想一探究竟的特質，也很高興有戴雅芝賦予女兒角色超乎預期的色彩。戴雅芝在讀完劇本便被故事迷人夢幻的氛圍吸引，而對她來說，摸黑在海裡拍的殺青戲可以說是「刻骨銘心」的經歷，從一開始冰冷刺骨到與戲中母親吳奕蓉相伴玩水，享受這難得而珍貴的泳夜。

而為詮釋母女角色，開拍前吳奕蓉和戴雅芝也寫交換日記，一起吃飯、打球，體驗許多母女的「第一次」，戴雅芝也透過閱讀心理諮商師的田調訪談，作足揣摩角色的功課，而讓她們最印象深刻的是一場在高雄美術館取景的夜遊戲，2人在高雄⼤街上溜著滑板、騎單車，享受繁華都市的靜謐夜晚，母女的獨處時刻如夢境般美好卻又真實，成為幸福珍貴的魔幻時刻。

《泳夜》描繪親人間矛盾卻密不可分的情感連結，以惆悵而詩意的視角探索著生命創傷。林柏瑜以往的創作，從自身生命經驗出發，走向了少部分的他者，這次則以《泳夜》回歸到悼念亡者的自己，期盼能夠療癒有著相似生命經驗的觀眾。