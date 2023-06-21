男星炎亞綸曾是男團「飛輪海」成員，團體解散後他憑著帥氣外貌和全能表現，活躍於演藝圈，但曾因評論地震與網友在臉書互槓，被酸「地質學家」；不過，炎亞綸靠著在社群上熱情互動，意外由黑翻紅，成為國民男神，甚至在去（2022）年獲選十大傑出青年。如今炎亞綸被耀樂爆料，過去和未成年的他發生關係，還偷拍性愛影片，演藝事業岌岌可危。

炎亞綸遭到抖音男神耀樂爆料兩人曾交往過，在交往期間發生性行為時，還有偷拍激情過程，導致性愛影片外流後耀樂人生全毀，炎亞綸也只給他幾萬塊生活費打發，而耀樂更指出，炎亞綸當時還劈腿多位男性。對此，儘管炎亞綸隨即發長文道歉，但隨著耀樂今（21日）開記者會，他無預警出現造成受害者「二次傷害」，也讓網友對他很失望。

其實炎亞綸2005年以「飛輪海」成員出道後，至今爭議不斷，最受到大眾注意的是，2015年炎亞綸在臉書分享的「下雨地震說」，他提到狂下雨把乾燥土壤淋濕，地質鬆軟造成地震不斷；隨即遭到網友留言糾正，「地質鬆軟和地震沒有直接關係」，結果炎亞綸反嗆網友是不是地質系，雙方槓上後，炎亞綸也被封「地質學家」。

不過，炎亞綸雖然被揶揄，但他靠著在社群相當活絡，網友點名他經常熱情回應，完全沒有明星架子，親民形象也讓他默默由黑翻紅，演藝事業也以能唱歌、會演戲、還可以主持，全能表現創下事業巔峰，更在去年獲選「十大傑出青年」。豈料，炎亞綸如今因過去感情問題，可能涉嫌犯罪，星路是否能繼續都變未知數。