中華崑崙道苑隱身在北市士林區承德路巷弄，是傳統的道家宮宇，22日端午節當天正式對外揭開神秘面紗，提供民眾參訪清修，並以基金會名義投入慈善事業，希望成為與道家行天宮比肩而立，宣揚純道家開宗明義。

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福，近期接任中華崑崙道苑董事長，他表示，希望將道家中的「修齊治平」概念發揚光大，讓兩股慈善力量合流，提供更多的社會濟助。

蘇慶福表示，22日也是端午節當天上9點半舉辦祈福活動，邀請各界人士共襄盛舉，凡來道苑結緣者，贈送涼爽衣、中藥寶典、麵線共5000份，與民眾結善緣。另外也將配合明年的春節，辦理寒冬送暖，贈送1萬件保暖衣、金銀平安幣1萬1000個，與有福報者真心結緣。

蘇表示，中華崑崙道苑共4層樓，1至3樓供奉三祖師尊，即鴻鈞始祖、太上道祖、玄玄無極老祖，4樓建造宇宙塔，擔負鎮災弭劫，錫福蓬萊，造福衆生之使命。