馬英九政府2013年6月21日與中國簽訂「海峽兩岸服務貿易協議」，爆發太陽花學運，距今10年。民進黨今表示，支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待。兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會充分溝通。

民進黨指出，馬英九政府時期過度傾中的經濟政策，讓中共當局得以運用具有明顯政治目的的不公平貿易手段來進行兩岸經貿交流，長期對台灣經濟發展環境造成不利影響，使社會高度疑慮，才會引發「反服貿運動」與「太陽花學運」的反撲。近期中共當局持續試圖以不公平貿易來影響台灣產業發展，民進黨對此嚴正拒絕。

民進黨說明，馬英九政府時期的經貿政策過度傾向中國，結果形成兩岸經貿交流的不健康環境，包括台灣產業發展的扭曲、農漁產品過度依賴，以及經濟利益高度集中在兩岸買辦集團等。更在沒有完整產業衝擊調查評估、未充分進行社會溝通下，想要違反民主監督程序強行在立法院通過「服貿協議」。

民進黨表示，台灣社會完全無法接受，對中國開放項目可能危及國家安全，以及不對等開放模式將進一步掏空台灣經濟，表示高度疑慮，最終才引爆「反服貿運動」與「太陽花學運」的反撲。

民進黨指出，2016年政黨輪替後，中共當局多次片面中斷台灣農漁產品與各項食品輸入中國，又在特定統戰作為後選擇性重新開放，就像最近國台辦選擇性恢復台東釋迦輸中。究其內容，都是想利用經濟利益對台進行分化統戰，將兩岸經貿與惠台政策視為對台灣宏觀調控的政治工具。這些作法完全是不公平貿易的表現，對於兩岸經貿交流與台灣經濟發展，長期來說肯定都會弊大於利。

民進黨認為，推動經貿政策不應該只把目光放在中國，而是應該從全球的角度來進行整體佈局，兩岸經貿交流也應該健康有序。

民進黨說，根據陸委會《兩岸經濟統計月報》，2010年馬政府時期的台商對中國投資金額占我國對外投資比重高達83.8％，經過民進黨政府的努力，2022年調整到33.6％。另外，在正確的經貿政策引導下，台灣整體經濟表現也才能更為突出，瑞士洛桑管理學院最新公布的「2023IMD世界競爭力年報」，台灣排名第6，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續3年排名蟬聯世界第1。

民進黨重申，支持健康有序的兩岸交流，但兩岸經貿交流不能設置任何政治目的，或以不公平貿易來進行差別對待。尤其中國經濟情勢丕變，G7峰會倡議對抗經濟脅迫，美國與歐盟為應對中國威脅，紛紛強化經濟安全戰略。兩岸經貿交流與各項協議應該要兼顧開放與風險，也要與社會進行充分溝通。