每個人的性格都不同，對事情的忍受度也不一樣，有些人要求高，無法忍受粗俗行為，有的人則是較隨和，能接納不同言行舉止。日本網站「占TV」近日分析12星座，列出無法接受粗俗行為的排行，第一名是處女座，他們追求完美，身邊的朋友不只個性要好，打扮必須得體。

第12名、射手座

比起禮俗和氣質，射手座更在意雙方相處是否開心，只要對方很幽默，就算粗俗也無所謂。

第11名、牡羊座

牡羊座個性大剌剌，不太常修飾自己，所以並不在乎他人如何，粗不粗俗自然也沒差。

第10名、雙子座

雙子座善於臨機應變，遇到行為粗俗的人，懂得如何應對。

第9名、天蠍座

天蠍座若發現對方行為粗俗，並不會產生厭惡感，只會認為「他就是這樣的人」。

第8名、巨蟹座

巨蟹座遇到無禮的陌生人，會表現出抗拒，但對方若是親友，看在雙方關係上，通常會選擇接受。

第7名、水瓶座

水瓶座對粗俗行為忍受度較高，認為這是個人性格，只要對方不越界，基本上就不會抗拒。

第6名、雙魚座

雙魚座個性浪漫，不喜歡粗俗的態度，但指正對方又怕被討厭，所以不太會直說。

第5名、摩羯座

摩羯座很有禮貌，無法接受無禮、衣著凌亂的人。

第4名、獅子座

獅子座不喜歡與低俗的人打交道，認為對方會降低自己的水準。

第3名、天秤座

天秤座重視氣氛和諧，不能容忍有人因粗俗言行，導致氛圍變尷尬的狀況，特別是不顧慮他人感受的作為，例如故意嘲諷他人等，天秤座遇到這類的人，會把對方視為敵人。

第2名、金牛座

金牛座的守護星是金星，代表愛與美麗，重視外觀打扮，每當看到漂亮的人事物，就會讓他們感到舒心，對於言行舉止不當者極為反感，例如滿口髒話、吃東西聲音大等行為，甚至會露出厭惡眼神看對方。

第1名、處女座

處女座有潔癖且追求完美，極為重視個人的儀表舉止，尤其是外觀是否整潔，更會影響他們對人的看法，無論是多喜歡的人，若發現對方鬍子沒刮乾淨，或是沒有保持清潔，就會馬上失去熱忱。