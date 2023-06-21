輔信科技（2405）今（21）日舉行股東會，除通過去年下半年度配發現金股利0.2元之股息案，亦通過旗下暄達醫學申請股上市櫃交易前之釋股計畫案，以推動暄達IPO、進入資本市場，期能吸引更多科技醫療人才加入。

同時為強化公司治理，輔信並於股東會中通過增選獨立董事一席，以提升發揮董事會職能。

受限於全球通膨壓力影響，輔信今年以來在本業含括迷你電腦／工業電腦之應用電腦產品線，因客戶庫存調整及終端需求疲軟，下單轉趨保守，致其上半年出貨走緩。不過部分專案訂單目前已有緩步回復趨勢，加上旗下暄達醫材產品出貨動能穩健，輔信對於整體中長期營運展望持穩定正向看法。

另一方面，暄達醫學長期專注於傷口護理醫材的開發，主要營收貢獻來自醫療級氣墊床產品，今年初暄達更成為台灣首家取得CE MDR第二類Class IIa證書的醫療氣墊床醫材製造商，另新產品線負壓傷口治療機的推展，目前也已於台灣市場落地紮根。

暄達於去年第四季陸續於美、德設置分公司後，在海外市場業務推廣獲得不錯的成績，其氣墊床產品近期已於北美市場切入急症護理領域。

由於急症護理（Acute Care）強調對患者症狀快速處理和高度醫護專業，以應對如心臟病、中風、創傷、呼吸困難、失血、中毒和其他急性疾病的即時處理，尤其當患者處於急性狀態下，免疫力相對虛弱，交替式壓力氣墊床產品即是提供患者入院臥床期間即時護理與降低壓瘡風險的首選醫材。