感謝評審團肯定台灣人壽在資訊安全所付出之努力與成果，台灣人壽重視資訊安全治理，由資訊安全專責單位統籌負責資安管理與個資管理兩大事務，從策略、治理、維運、技術等框架建構資訊安全及個資管理方法論，並從資訊系統之需求討論、系統分析設計、開發建置、系統測試、系統上線五大階段納入資安控制措施以提高軟體安全品質，確保個資蒐集、儲存、處理、傳輸、刪除等作業流程均採行嚴密之保護措施。

台灣人壽自2016年陸續通過ISO 27001:2013、BS 10012:2017等資安標準與個資管理等一系列認證。2022年再度領先同業，榮獲ISO 27701:2019隱私資訊管理標準認證肯定，上述作為皆顯示台灣人壽對資訊安全與個資保護的投入是一直不遺餘力，力求維持領先地位。

台灣人壽在所有資訊安全作為皆與國際標準接軌，並時時關注國內外資安攻防技術與威脅環境變化，期待在資安治理、資安防護、資安韌性上皆能超前佈署，不負客戶所託。