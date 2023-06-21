民眾黨北市議會黨團於15日召開記者會，針對前市長柯文哲任內北藝、悠遊卡公司興櫃、教育基金等爭議進行說明，不過受邀出席的相關局處人員卻全數缺席，也傳出是市府高層下令不准出席。台北市議會21日下午大會階段，民眾黨議員們也將矛頭對準副市長李四川，怒批蔣市府在完全執政下的傲慢，更直言「如果在柯文哲執政階段，各黨派早就翻臉了！」

民眾黨議員張志豪表示，民眾黨團在15日舉行的記者會，是為了創造一個讓局處與議員有公開透明溝通的機會，「但很遺憾，就在記者會前30分鐘，由副市長李四川親自下令不准局處同仁參加記者會，這是過去歷來不曾發生過的事情。」張志豪說，副市長直接下令不讓市議員監督，用粗暴的方式逃避討論與監督，帶頭破壞府會和諧，不是市府團隊應該有的態度。

而李四川也進入議事廳進行發言，表示針對北藝調解金部分，市府依照規定辦理追加預算，至於委員會做成刪減預算決議，市府也予以尊重；教育基金與悠遊卡興櫃案，市長蔣萬安在質詢時也做出回應，「提說請蔣市府不要『柯維拉』，這個我們都接受，但不要為難局處同仁。」李四川直言，如果市府在處理上有精進空間，也會檢討與改進。語畢後李四川則離開質詢台，並未理會張志豪後續追問，僅回頭表示今日僅是來議會說明，不需要接受質詢。

民眾黨議員陳宥丞則怒批，這就是蔣萬安市府在完全執政下，表達對民意監督最直接的反應。「如果北市府高層可以自行決定官員是否要出席議員記者會，這是何等傲慢？」陳宥丞直言，即使是前市長柯文哲時代，就算與議員的意識形態不同，只要監督得有道理，從來沒有不理會過，「如果是柯文哲這麼做，你們早就翻臉了！」

民進黨議員李建昌表示，這次事件茲事體大，「這應該是蔣市府團隊對台北市議會各黨派的宣戰。」李建昌說，自己擔任議員20幾年時間，也常常舉行記者會，從來沒有聽過市長或副市長可以指示局處官員不出席。「這不是替民眾黨議員說話，而是為了各黨各派議員的職權與尊嚴。」李建昌說，如果不能捍衛的話，未來只要是市府相關提案，不排除全數杯葛到底。

民進黨議員洪健益則說，類似事件只有過去在前市長郝龍斌時期，時任議員童仲彥因為公開指責郝的妻子，郝才下令所有局處不得出席童的會勘與協調會。「但今天的狀況是連記者會都沒到，這我真的無法想像。」洪健益直言，難不成未來會變成只要是藍的開記者會官員就會到，綠的、白的、無黨籍的就不到嗎？

對此台北市議會議長戴錫欽則表示，民意監督本來就有很多不同的面向，出席記者會也在民意監督的範圍內，因此市府本來就有義務必須要派人參加，也要求市府提出書面報告，向所有議員說明，「後續對於議會相關的監督，市府必須要全數配合。」