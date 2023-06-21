賴清德副總統提出縮小公私立大專學雜費差距政策，總統府今天表示，蔡英文總統支持該政策，行政院長陳建仁稍早也表達，具體政策及配套措施將在下周提出，蔡總統希望行政院及教育部落實政策及配套，並強調，減輕學生的負擔一直是政府努力的目標，政府也會陸續推動各項政策為學生族群生活減壓。

總統府發言人林聿禪指出，蔡總統在520時即已表達，雖然她的任期只剩一年，但會用「一年加四年」為國家未來施政打下一個階段的基礎；而其中，減輕學生的負擔一直是政府努力的目標。

她舉例，像是疫後就學貸款補助方案、擴大租金補貼，以及TPASS通勤月票等，政府會陸續推動各項政策為學生族群生活減壓。

林聿禪說明，經過這一段時間總統、副總統、行政院長及教育部長的討論，總統支持縮短公私立大專學費落差的政策，並指示行政院及教育部周延相關配套措施。而今天稍早，行政院長陳建仁也表達，具體政策及配套措施將在下周提出，總統希望行政院及教育部落實政策及配套，進一步實現教育實質公平的目標。