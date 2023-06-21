鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）繼《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《犬之島》和《法蘭西特派週報》後，近日推出新片《小行星城》（Asteroid City），集結傑森薛茲曼、史嘉蕾喬韓森、湯姆漢克斯、傑佛瑞萊特、蒂妲史雲頓、布萊恩克萊斯頓、艾德華諾頓、安卓亞布洛迪、李佛薛伯、琥珀戴維絲、史帝夫朴、魯柏佛蘭德、瑪雅霍克、史提夫卡爾、麥特狄倫、周洪、威廉達佛、瑪格羅比、東尼雷佛羅里、傑克雷恩、傑夫高布倫眾星飆演技。

該片故事發生在1955年一座虛構的美國沙漠小鎮，鎮上正在舉辦一場年輕天文學家／太空人大會，原本的計畫是讓來自美國全國各地的學生和家長聚集在一起進行學術競賽並且爭取獎學金，但是卻意外被即將改變全世界的大事件打亂原來的行程。魏斯安德森受訪時表示，想要找個有點浮誇的又具沙漠感的場景來拍攝這部電影，當時的主意是可以找到一個非常平坦且開放的地點，然後自己堆石頭蓋出這座小城，「假如你想要一塊平坦的地，然後又決定在歐洲拍攝，你就會找上西班牙，拍攝的地點選在欽瓊，大概距離馬德里約1小時的路程，這是個完美的拍攝地點，因為有很足夠的空間」。

劇組仔細規劃並做出了縮小的模型石，然後開始找合適的地點，原本探查了許多地點，然而，越看越覺得想要的是每個地點的特定元素，與其只是挑地點，倒不如為了攝影直接打造出一個地形。因此，魏斯安德森和美術指導亞當斯托克豪森聯手一起設計，試著把建築物做得越懷舊，這樣越能喚起美好的情感，並且越有趣越好，還需要一種神秘感，那裡有一條到不了任何地方的高速公路，且在小城的邊緣有一個隕石坑和一個天文台以及各式各樣為了故事走向蓋出的奇特事物，最棒的一點是，只需一個小團隊就能完成運作，可以在這個看似廢棄的小城中拍攝，還能每天開高爾夫球車往返攝影地點和住處。

以這種喜歡的方式來進行整個拍攝過程，也就是當演員抵達時都已經著裝完畢，便可立即拍攝，這裡不會有任何拖車或貨車出現在你看得到的地方，就像拍學生電影一樣，只不過這是部在西班牙沙漠中拍攝的超大型學生電影。《小行星城》今（21日）起在台上映。