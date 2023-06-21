新加坡航空榮獲國際航空運輸評級機構「Skytrax」評選為2023年全球最佳航空公司第1名，這也是新航第5度獲得此一最高榮譽。

今年的Skytrax全球航空大獎評選中，新航榮獲4項大獎，分別為「最佳頭等艙」、「最佳頭等艙備品」及「亞洲最佳航空公司」。新航集團旗下的低成本航空公司酷航也在此次評選中獲得「最佳長程線低成本航空公司」，並且在「全球最佳低成本航空公司」類別中名列第2。

Skytrax全球航空大獎調查期間為2022年9月至2023年5月，共有來自超過100個國家、約2000萬名旅客針對超過325家的航空公司進行評選。

新航總裁吳俊鵬昨日前往巴黎航空展，領取全球最佳航空公司獎項。吳表示，該獎項是對新航員工的肯定與認可，秉持著不屈不撓的精神，堅守崗位為工作奉獻，為航空旅行的復甦做好準備，使得新航能夠在疫後強勁快速恢復並成為國際航空業界領導者。

吳俊鵬說，非常感謝旅客長期以來對新航的忠誠支持和喜愛，隨著航空業從疫情中恢復，新航會堅定致力實踐對創新的承諾和持續投資領先航空業的產品和服務，以確保繼續為旅客提供世界級的旅行體驗。

Skytrax首席執行長Edward Plaisted指出，恭喜新加坡航空獲得2023年全球最佳航空公司獎項，這是一項非凡的成就，而新航在許多獎項類別中都取得了優異的成績，其中最引人注目的是新航的頭等艙被評選為全球最佳頭等艙。

根據Skytrax評比，全球最佳航空公司第1名為新加坡航空，2至10名依序為卡達航空、全日本空輸、阿聯酋航空、日本航空、土耳其航空、法國航空、國泰航空、長榮航空與大韓航空。