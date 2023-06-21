近來垃圾掩埋場發生火警事故頻傳，為提高對垃圾掩埋場的消防應變能力，確保民眾生命財產安全，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今日上午於觀音區保障垃圾埯埋場辦理搶救演練，提升掩埋場火警應變能力。

草漯分隊表示，垃圾掩埋場一到炎熱夏季，火警風險大幅提升，且因掩埋場垃圾堆置數量龐大，深度又深，若未能在火警初期撲滅火勢，一旦成災後滅火時間短則幾天，長則為數周，加上掩埋場一般地處偏僻，消防栓數量少，救災難度遠高於一般場所，除了加強掩埋場本身消防硬體設施及員工的應變能力外，與鄰近消防隊的配合默契也是這次演練一大重點。

今日演練除一般消防救災的滅火流程、水源運用外，特別加強清潔隊和消防隊間橫向溝通。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

今日演練中，除了一般消防救災的滅火流程、水源運用外，特別加強清潔隊和消防隊間橫向溝通，除於現場配置無線電供雙方即時聯繫外，更於現場儲放大量水源供消防隊初期救災使用，並建立長期救災的後勤補給制度，以求提高救災效率，避免大規模火災事件發生，影響當地居民。

消防局第三大隊大隊長簡慈彥表示，垃圾掩埋場救災相當不易，垃圾掩埋場應持續落實火災預防工作，加強成災後的應變能力，期許在清潔隊和消防隊的共同努力下，能減少災害再次發生。