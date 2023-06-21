宥勝爆發性騷擾事件後，老婆慈惠狀態令人擔心，沉默3天後今在臉書發聲，表示身為一個媽媽，會帶家人往善的方向前進，「我身上有很多的責任，我會努力的扛好它，對不起，謝謝。」
全文如下：
謝謝所有關心的訊息
有傳出的或是默默關心的
我都看到，也都接收到了
真心謝謝你們
該道歉的人好多
想感謝的人更多
爸媽，不好意思讓你們擔心了
姐，謝謝你總是支持我的決定
心玥夥伴，謝謝你們的相信
168家人，謝謝你們的支持
我能做的就是繼續為了還相信我的人努力
因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力
我也必須再付出比大家更多更多的努力
我是個媽媽
我會帶著我的孩子往善的方向前進
我是一個闆娘
我會更認真的經營我的商店
我是一個創辦人
我會帶給我的夥伴更優質的產品
我身上有很多的責任，我會努力的扛好它
對不起，謝謝
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