宥勝爆發性騷擾事件後，老婆慈惠狀態令人擔心，沉默3天後今在臉書發聲，表示身為一個媽媽，會帶家人往善的方向前進，「我身上有很多的責任，我會努力的扛好它，對不起，謝謝。」

宥勝日前被指性騷擾。（圖／中時資料照片）

全文如下：

謝謝所有關心的訊息

有傳出的或是默默關心的

我都看到，也都接收到了

真心謝謝你們

該道歉的人好多

想感謝的人更多

爸媽，不好意思讓你們擔心了

姐，謝謝你總是支持我的決定

心玥夥伴，謝謝你們的相信

168家人，謝謝你們的支持

我能做的就是繼續為了還相信我的人努力

因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力

我也必須再付出比大家更多更多的努力

我是個媽媽

我會帶著我的孩子往善的方向前進

我是一個闆娘

我會更認真的經營我的商店

我是一個創辦人

我會帶給我的夥伴更優質的產品

我身上有很多的責任，我會努力的扛好它

對不起，謝謝

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